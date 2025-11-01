БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Buy The News днес е 0.00000638 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NEWS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NEWS в MEXC сега.Цената в реално време на Buy The News днес е 0.00000638 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NEWS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NEWS в MEXC сега.

Повече за NEWS

NEWSценова информация

Какво представлява NEWS

Официален уебсайт на NEWS

Токеномика на NEWS

NEWS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Buy The News Лого

Buy The News цена (NEWS)

Не се намира в списъка

1 NEWS към USD - цена в реално време:

--
----
+0.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Buy The News (NEWS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:03:57 (UTC+8)

Информация за цената за Buy The News (NEWS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000629
$ 0.00000629$ 0.00000629
24-часов нисък
$ 0.00000643
$ 0.00000643$ 0.00000643
24-часов висок

$ 0.00000629
$ 0.00000629$ 0.00000629

$ 0.00000643
$ 0.00000643$ 0.00000643

$ 0.00022865
$ 0.00022865$ 0.00022865

$ 0.00000626
$ 0.00000626$ 0.00000626

--

+0.79%

-0.02%

-0.02%

Цената в реално време за Buy The News (NEWS) е$0.00000638. През последните 24 часа NEWS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000629 до най-висока стойност $ 0.00000643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEWS е $ 0.00022865, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000626.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEWS има промяна от -- за последния час, +0.79% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Buy The News (NEWS)

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

Текущата пазарна капитализация на Buy The News е $ 6.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEWS е 999.98M, като общото предлагане е 999978737.089303. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.38K.

История на цените за Buy The News (NEWS) USD

През днешния ден промяната в цената на Buy The News към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Buy The News към USD беше $ -0.0000009830.
През последните 60 дни промяната в цената на Buy The News към USD беше $ -0.0000014200.
През последните 90 дни промяната в цената на Buy The News към USD беше $ -0.000008932126643274242.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.79%
30 дни$ -0.0000009830-15.40%
60 дни$ -0.0000014200-22.25%
90 дни$ -0.000008932126643274242-58.33%

Какво е Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Buy The News (NEWS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Buy The News (USD)

Колко ще струва Buy The News (NEWS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Buy The News (NEWS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Buy The News.

Проверете прогнозата за цената за Buy The News сега!

NEWS към местни валути

Токеномика на Buy The News (NEWS)

Разбирането на токеномиката на Buy The News (NEWS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NEWS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Buy The News (NEWS)

Колко струва Buy The News (NEWS) днес?
Цената в реално време на NEWS в USD е 0.00000638 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NEWS към USD?
Текущата цена на NEWS към USD е $ 0.00000638. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Buy The News?
Пазарната капитализация за NEWS е $ 6.38K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NEWS?
Циркулиращото предлагане на NEWS е 999.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NEWS?
NEWS постигна ATH цена от 0.00022865 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NEWS?
NEWS достигна ATL цена от 0.00000626 USD.
Какъв е обемът на търговията на NEWS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NEWS е -- USD.
Ще се повиши ли NEWS тази година?
NEWS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NEWS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:03:57 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Buy The News (NEWS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,546.55
$109,546.55$109,546.55

-0.61%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.08
$3,862.08$3,862.08

+0.03%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02855
$0.02855$0.02855

-11.28%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.43
$187.43$187.43

-0.38%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.08
$3,862.08$3,862.08

+0.03%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,546.55
$109,546.55$109,546.55

-0.61%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.43
$187.43$187.43

-0.38%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5158
$2.5158$2.5158

-0.32%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.12
$1,087.12$1,087.12

+0.25%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.10062
$0.10062$0.10062

+906.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000497
$0.000497$0.000497

+148.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000132
$0.00000132$0.00000132

+106.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8043
$0.8043$0.8043

+56.26%

Port3 Network Лого

Port3 Network

PORT3

$0.05432
$0.05432$0.05432

+40.98%