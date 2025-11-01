Информация за цената за Buy The News (NEWS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000629 $ 0.00000629 $ 0.00000629 24-часов нисък $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000629$ 0.00000629 $ 0.00000629 24-часов висок $ 0.00000643$ 0.00000643 $ 0.00000643 Рекорд за всички времена $ 0.00022865$ 0.00022865 $ 0.00022865 Най-ниска цена $ 0.00000626$ 0.00000626 $ 0.00000626 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.79% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за Buy The News (NEWS) е$0.00000638. През последните 24 часа NEWS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000629 до най-висока стойност $ 0.00000643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEWS е $ 0.00022865, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000626.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEWS има промяна от -- за последния час, +0.79% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Buy The News (NEWS)

Пазарна капитализация $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

Текущата пазарна капитализация на Buy The News е $ 6.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEWS е 999.98M, като общото предлагане е 999978737.089303. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.38K.