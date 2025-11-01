Информация за цената за BUY THE HAT (BTH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00082297 $ 0.00082297 $ 0.00082297 24-часов нисък $ 0.00090011 $ 0.00090011 $ 0.00090011 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00082297$ 0.00082297 $ 0.00082297 24-часов висок $ 0.00090011$ 0.00090011 $ 0.00090011 Рекорд за всички времена $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Най-ниска цена $ 0.00043734$ 0.00043734 $ 0.00043734 Промяна на цената (1ч) +7.54% Промяна на цената (1д) +0.68% Промяна на цената (7д) -3.19% Промяна на цената (7д) -3.19%

Цената в реално време за BUY THE HAT (BTH) е$0.00088526. През последните 24 часа BTH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00082297 до най-висока стойност $ 0.00090011, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTH е $ 0.01883819, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00043734.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTH има промяна от +7.54% за последния час, +0.68% за 24 часа и -3.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BUY THE HAT (BTH)

Пазарна капитализация $ 863.66K$ 863.66K $ 863.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 863.66K$ 863.66K $ 863.66K Циркулиращо предлагане 978.95M 978.95M 978.95M Общо предлагане 978,954,217.9428109 978,954,217.9428109 978,954,217.9428109

Текущата пазарна капитализация на BUY THE HAT е $ 863.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTH е 978.95M, като общото предлагане е 978954217.9428109. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 863.66K.