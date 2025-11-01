Информация за цената за buy and retire (401K) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.49% Промяна на цената (1д) +11.57% Промяна на цената (7д) -18.46%

Цената в реално време за buy and retire (401K) е--. През последните 24 часа 401K се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 401K е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 401K има промяна от -0.49% за последния час, +11.57% за 24 часа и -18.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за buy and retire (401K)

Пазарна капитализация $ 28.42K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.42K Циркулиращо предлагане 998.52M Общо предлагане 998,515,689.918217

Текущата пазарна капитализация на buy and retire е $ 28.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 401K е 998.52M, като общото предлагане е 998515689.918217. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.42K.