Информация за цената за Bux The Rabbit (BUX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005882 $ 0.00005882 $ 0.00005882 24-часов нисък $ 0.00006684 $ 0.00006684 $ 0.00006684 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005882$ 0.00005882 $ 0.00005882 24-часов висок $ 0.00006684$ 0.00006684 $ 0.00006684 Рекорд за всички времена $ 0.00073564$ 0.00073564 $ 0.00073564 Най-ниска цена $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 Промяна на цената (1ч) +0.79% Промяна на цената (1д) +13.01% Промяна на цената (7д) -53.12% Промяна на цената (7д) -53.12%

Цената в реално време за Bux The Rabbit (BUX) е$0.00006648. През последните 24 часа BUX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005882 до най-висока стойност $ 0.00006684, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUX е $ 0.00073564, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001685.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUX има промяна от +0.79% за последния час, +13.01% за 24 часа и -53.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bux The Rabbit (BUX)

Пазарна капитализация $ 66.48K$ 66.48K $ 66.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 66.48K$ 66.48K $ 66.48K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bux The Rabbit е $ 66.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 66.48K.