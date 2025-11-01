БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Bux The Rabbit днес е 0.00006648 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BUX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BUX в MEXC сега.Цената в реално време на Bux The Rabbit днес е 0.00006648 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BUX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BUX в MEXC сега.

Повече за BUX

BUXценова информация

Какво представлява BUX

Официален уебсайт на BUX

Токеномика на BUX

BUX ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Bux The Rabbit Лого

Bux The Rabbit цена (BUX)

Не се намира в списъка

1 BUX към USD - цена в реално време:

--
----
+13.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Bux The Rabbit (BUX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:26:18 (UTC+8)

Информация за цената за Bux The Rabbit (BUX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00005882
$ 0.00005882$ 0.00005882
24-часов нисък
$ 0.00006684
$ 0.00006684$ 0.00006684
24-часов висок

$ 0.00005882
$ 0.00005882$ 0.00005882

$ 0.00006684
$ 0.00006684$ 0.00006684

$ 0.00073564
$ 0.00073564$ 0.00073564

$ 0.00001685
$ 0.00001685$ 0.00001685

+0.79%

+13.01%

-53.12%

-53.12%

Цената в реално време за Bux The Rabbit (BUX) е$0.00006648. През последните 24 часа BUX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005882 до най-висока стойност $ 0.00006684, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUX е $ 0.00073564, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001685.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUX има промяна от +0.79% за последния час, +13.01% за 24 часа и -53.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bux The Rabbit (BUX)

$ 66.48K
$ 66.48K$ 66.48K

--
----

$ 66.48K
$ 66.48K$ 66.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bux The Rabbit е $ 66.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 66.48K.

История на цените за Bux The Rabbit (BUX) USD

През днешния ден промяната в цената на Bux The Rabbit към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bux The Rabbit към USD беше $ -0.0000563502.
През последните 60 дни промяната в цената на Bux The Rabbit към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Bux The Rabbit към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+13.01%
30 дни$ -0.0000563502-84.76%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Bux The Rabbit (BUX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bux The Rabbit (USD)

Колко ще струва Bux The Rabbit (BUX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bux The Rabbit (BUX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bux The Rabbit.

Проверете прогнозата за цената за Bux The Rabbit сега!

BUX към местни валути

Токеномика на Bux The Rabbit (BUX)

Разбирането на токеномиката на Bux The Rabbit (BUX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BUX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bux The Rabbit (BUX)

Колко струва Bux The Rabbit (BUX) днес?
Цената в реално време на BUX в USD е 0.00006648 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BUX към USD?
Текущата цена на BUX към USD е $ 0.00006648. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bux The Rabbit?
Пазарната капитализация за BUX е $ 66.48K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BUX?
Циркулиращото предлагане на BUX е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BUX?
BUX постигна ATH цена от 0.00073564 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BUX?
BUX достигна ATL цена от 0.00001685 USD.
Какъв е обемът на търговията на BUX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BUX е -- USD.
Ще се повиши ли BUX тази година?
BUX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BUX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:26:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bux The Rabbit (BUX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,874.04
$109,874.04$109,874.04

-0.31%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,869.40
$3,869.40$3,869.40

+0.22%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02836
$0.02836$0.02836

-11.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.12
$187.12$187.12

-0.55%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,869.40
$3,869.40$3,869.40

+0.22%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,874.04
$109,874.04$109,874.04

-0.31%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.12
$187.12$187.12

-0.55%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5154
$2.5154$2.5154

-0.34%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,085.79
$1,085.79$1,085.79

+0.13%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000702
$0.0000702$0.0000702

+40.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09443
$0.09443$0.09443

+844.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001000
$0.001000$0.001000

+400.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

Hivemapper Лого

Hivemapper

HONEY

$0.01548
$0.01548$0.01548

+15.26%