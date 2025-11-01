Информация за цената за Buttcoin (BUTTCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02947911$ 0.02947911 $ 0.02947911 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) -5.11% Промяна на цената (7д) -16.40% Промяна на цената (7д) -16.40%

Цената в реално време за Buttcoin (BUTTCOIN) е--. През последните 24 часа BUTTCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUTTCOIN е $ 0.02947911, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUTTCOIN има промяна от +0.09% за последния час, -5.11% за 24 часа и -16.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Buttcoin (BUTTCOIN)

Пазарна капитализация $ 787.71K$ 787.71K $ 787.71K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 787.71K$ 787.71K $ 787.71K Циркулиращо предлагане 998.78M 998.78M 998.78M Общо предлагане 998,782,965.574643 998,782,965.574643 998,782,965.574643

Текущата пазарна капитализация на Buttcoin е $ 787.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUTTCOIN е 998.78M, като общото предлагане е 998782965.574643. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 787.71K.