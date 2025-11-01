Информация за цената за Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000129$ 0.00000129 $ 0.00000129 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +7.87% Промяна на цената (1д) +16.35% Промяна на цената (7д) -34.93% Промяна на цената (7д) -34.93%

Цената в реално време за Bush Ripper ($RIPPER) е--. През последните 24 часа $RIPPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $RIPPER е $ 0.00000129, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $RIPPER има промяна от +7.87% за последния час, +16.35% за 24 часа и -34.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bush Ripper ($RIPPER)

Пазарна капитализация $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Циркулиращо предлагане 420.69B 420.69B 420.69B Общо предлагане 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bush Ripper е $ 42.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $RIPPER е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.96K.