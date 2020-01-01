Токеномика на Burt (BURT) Открийте ключова информация за Burt (BURT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Burt (BURT) Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Официален уебсайт: https://www.burtonkas.xyz/ Купете BURT сега!

Токеномика и анализ на цената за Burt (BURT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Burt (BURT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 557.08K $ 557.08K $ 557.08K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 557.08K $ 557.08K $ 557.08K Рекорд за всички времена: $ 0.0089153 $ 0.0089153 $ 0.0089153 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00020103 $ 0.00020103 $ 0.00020103 Текуща цена: $ 0.00055714 $ 0.00055714 $ 0.00055714 Научете повече за цената на Burt (BURT)

Токеномика на Burt (BURT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Burt (BURT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BURT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BURT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BURT, разгледайте цената в реално време на токените BURT!

Прогноза за цената за BURT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BURT? Нашата страница за прогноза за цената BURT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BURT сега!

