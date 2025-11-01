Информация за цената за Burning Jup (BURN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0026845 $ 0.0026845 $ 0.0026845 24-часов нисък $ 0.00289278 $ 0.00289278 $ 0.00289278 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0026845$ 0.0026845 $ 0.0026845 24-часов висок $ 0.00289278$ 0.00289278 $ 0.00289278 Рекорд за всички времена $ 0.00350848$ 0.00350848 $ 0.00350848 Най-ниска цена $ 0.00082187$ 0.00082187 $ 0.00082187 Промяна на цената (1ч) -0.12% Промяна на цената (1д) +4.20% Промяна на цената (7д) +30.86% Промяна на цената (7д) +30.86%

Цената в реално време за Burning Jup (BURN) е$0.00285107. През последните 24 часа BURN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0026845 до най-висока стойност $ 0.00289278, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BURN е $ 0.00350848, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082187.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BURN има промяна от -0.12% за последния час, +4.20% за 24 часа и +30.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Burning Jup (BURN)

Пазарна капитализация $ 206.92K$ 206.92K $ 206.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 278.20K$ 278.20K $ 278.20K Циркулиращо предлагане 72.58M 72.58M 72.58M Общо предлагане 97,577,451.35152 97,577,451.35152 97,577,451.35152

Текущата пазарна капитализация на Burning Jup е $ 206.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BURN е 72.58M, като общото предлагане е 97577451.35152. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 278.20K.