Токеномика на Burncoin (BURN) Открийте ключова информация за Burncoin (BURN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Burncoin (BURN) Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Официален уебсайт: https://getburncoin.com/ Купете BURN сега!

Токеномика и анализ на цената за Burncoin (BURN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Burncoin (BURN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 648.03K $ 648.03K $ 648.03K Общо предлагане: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Циркулиращо предлагане: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 680.50K $ 680.50K $ 680.50K Рекорд за всички времена: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 Текуща цена: $ 0.03230449 $ 0.03230449 $ 0.03230449 Научете повече за цената на Burncoin (BURN)

Токеномика на Burncoin (BURN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Burncoin (BURN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BURN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BURN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BURN, разгледайте цената в реално време на токените BURN!

