Токеномика на BURN (BURN)
Информация за BURN (BURN)
The $BURN token is an extremely hyper-deflationary currency that is built to become more scarce with each transaction that takes place within the $BURN economy.
Let it Burn! The concept is simple...
Start with a large supply to give the community a chance to participate and secure their positions. Then let the insanely deflationary Tokenomics do its part in making the token supply more and more scarce. Holders get rewarded for simply doing just that! Holding!
BurnDAO Token holders will be able to vote their owned tokens in a DAO that will allow the holders to determine the buy back and burns that will be represented in every project. In addition, DAO users holding a minimum number of tokens will have the ability to vote and submit proposals on the tokens that will be subject to vote each month. Each burn token represents a vote in the DAO.
How it works Ingrained in the Tokenomics of the Burn Token is a tax that is directly attributed to 3 different buyback and burn wallets. These wallets accumulate funds through the taxes on transactions (buys/sells) and are used to buyback tokens on the open market. The purchased tokens are directly sent to the designated burn wallet or in the case of the $BURN token - completely removed from the blockchain. These burns can take place at any time, both in a manual and an automated fashion, and the intention is to deploy the accumulated funds at strategic times.
BURNCARD NFT The BurnCard NFT is an exclusive non-fungible token in which the primary utility is to be burned at the discretion of the NFT owner. Once burned, the NFT is incinerated and removed from the blockchain, revealing a set number of BURN tokens that are automatically deposited into the same wallet that held your NFT. There are a total of 69 BurnCards that will be made available to the public. A single BurnCard NFT will be listed for 5 ETH, each containing a total of 10% of the .15% max wallet size.
Токеномика и анализ на цената за BURN (BURN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BURN (BURN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на BURN (BURN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на BURN (BURN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BURN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BURN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BURN, разгледайте цената в реално време на токените BURN!
Прогноза за цената за BURN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BURN? Нашата страница за прогноза за цената BURN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.