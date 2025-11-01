Информация за цената за Burn On Bags (BURN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) -14.16% Промяна на цената (7д) -37.54% Промяна на цената (7д) -37.54%

Цената в реално време за Burn On Bags (BURN) е--. През последните 24 часа BURN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BURN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BURN има промяна от -0.43% за последния час, -14.16% за 24 часа и -37.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Burn On Bags (BURN)

Пазарна капитализация $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Циркулиращо предлагане 825.62M 825.62M 825.62M Общо предлагане 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409

Текущата пазарна капитализация на Burn On Bags е $ 14.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BURN е 825.62M, като общото предлагане е 825616104.3147409. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.88K.