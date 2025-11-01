Информация за цената за Burkat (BURKAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00039275$ 0.00039275 $ 0.00039275 Най-ниска цена $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.49% Промяна на цената (7д) +1.49%

Цената в реално време за Burkat (BURKAT) е$0.00000774. През последните 24 часа BURKAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BURKAT е $ 0.00039275, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000736.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BURKAT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Burkat (BURKAT)

Пазарна капитализация $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Циркулиращо предлагане 998.35M 998.35M 998.35M Общо предлагане 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Текущата пазарна капитализация на Burkat е $ 7.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BURKAT е 998.35M, като общото предлагане е 998347396.405505. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.73K.