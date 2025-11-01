БорсаDEX+
Цената в реално време на Burger Money днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BURGERS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BURGERS в MEXC сега.Цената в реално време на Burger Money днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BURGERS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BURGERS в MEXC сега.

Повече за BURGERS

BURGERSценова информация

Какво представлява BURGERS

Официален уебсайт на BURGERS

Токеномика на BURGERS

BURGERS ценова прогноза

Burger Money Лого

Burger Money цена (BURGERS)

Не се намира в списъка

1 BURGERS към USD - цена в реално време:

+4.60%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица.
Burger Money (BURGERS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:13:31 (UTC+8)

Информация за цената за Burger Money (BURGERS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.86%

+4.64%

+6.35%

+6.35%

Цената в реално време за Burger Money (BURGERS) е--. През последните 24 часа BURGERS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BURGERS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BURGERS има промяна от +0.86% за последния час, +4.64% за 24 часа и +6.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Burger Money (BURGERS)

Текущата пазарна капитализация на Burger Money е $ 52.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BURGERS е 91.63B, като общото предлагане е 91633357230.0502. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 52.42K.

История на цените за Burger Money (BURGERS) USD

През днешния ден промяната в цената на Burger Money към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Burger Money към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Burger Money към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Burger Money към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.64%
30 дни$ 0+23.04%
60 дни$ 0-16.70%
90 дни$ 0--

Какво е Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Burger Money (BURGERS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Burger Money (USD)

Колко ще струва Burger Money (BURGERS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Burger Money (BURGERS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Burger Money.

Проверете прогнозата за цената за Burger Money сега!

BURGERS към местни валути

Токеномика на Burger Money (BURGERS)

Разбирането на токеномиката на Burger Money (BURGERS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BURGERS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Burger Money (BURGERS)

Колко струва Burger Money (BURGERS) днес?
Цената в реално време на BURGERS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BURGERS към USD?
Текущата цена на BURGERS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Burger Money?
Пазарната капитализация за BURGERS е $ 52.42K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BURGERS?
Циркулиращото предлагане на BURGERS е 91.63B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BURGERS?
BURGERS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BURGERS?
BURGERS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BURGERS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BURGERS е -- USD.
Ще се повиши ли BURGERS тази година?
BURGERS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BURGERS за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Burger Money (BURGERS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

