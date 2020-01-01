Токеномика на BunnyPark Game (BG) Открийте ключова информация за BunnyPark Game (BG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BunnyPark Game (BG) "BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem." Официален уебсайт: https://bunnypark.com Купете BG сега!

Токеномика и анализ на цената за BunnyPark Game (BG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BunnyPark Game (BG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00838662 $ 0.00838662 $ 0.00838662 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BunnyPark Game (BG)

Токеномика на BunnyPark Game (BG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BunnyPark Game (BG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BG, разгледайте цената в реално време на токените BG!

Прогноза за цената за BG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BG? Нашата страница за прогноза за цената BG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BG сега!

