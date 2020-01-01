Токеномика на Bunnie ($BUN) Открийте ключова информация за Bunnie ($BUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bunnie ($BUN) Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Официален уебсайт: https://bunnieonsol.co/ Купете $BUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Bunnie ($BUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bunnie ($BUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Общо предлагане: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M Циркулиращо предлагане: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Рекорд за всички времена: $ 0.00582441 $ 0.00582441 $ 0.00582441 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bunnie ($BUN)

Токеномика на Bunnie ($BUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bunnie ($BUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BUN, разгледайте цената в реално време на токените $BUN!

