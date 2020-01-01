Токеномика на BunkerCoin (BUNKER) Открийте ключова информация за BunkerCoin (BUNKER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BunkerCoin (BUNKER) The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Официален уебсайт: https://bunkercoin.io/ Бяла книга: https://bunkercoin.io/whitepaper Купете BUNKER сега!

Токеномика и анализ на цената за BunkerCoin (BUNKER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BunkerCoin (BUNKER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Общо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Циркулиращо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Рекорд за всички времена: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00186823 $ 0.00186823 $ 0.00186823 Научете повече за цената на BunkerCoin (BUNKER)

Токеномика на BunkerCoin (BUNKER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BunkerCoin (BUNKER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUNKER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUNKER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUNKER, разгледайте цената в реално време на токените BUNKER!

