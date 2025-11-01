Информация за цената за Bunana (BUNANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00303064 $ 0.00303064 $ 0.00303064 24-часов нисък $ 0.00322419 $ 0.00322419 $ 0.00322419 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00303064$ 0.00303064 $ 0.00303064 24-часов висок $ 0.00322419$ 0.00322419 $ 0.00322419 Рекорд за всички времена $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Най-ниска цена $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Промяна на цената (1ч) +1.24% Промяна на цената (1д) -1.14% Промяна на цената (7д) +32.21% Промяна на цената (7д) +32.21%

Цената в реално време за Bunana (BUNANA) е$0.00313514. През последните 24 часа BUNANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00303064 до най-висока стойност $ 0.00322419, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUNANA е $ 0.00595379, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00114749.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUNANA има промяна от +1.24% за последния час, -1.14% за 24 часа и +32.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bunana (BUNANA)

Пазарна капитализация $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bunana е $ 3.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUNANA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.13M.