Информация за цената за Bull Pepe (BULLPEPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.96% Промяна на цената (1д) -25.57% Промяна на цената (7д) -61.20% Промяна на цената (7д) -61.20%

Цената в реално време за Bull Pepe (BULLPEPE) е--. През последните 24 часа BULLPEPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BULLPEPE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BULLPEPE има промяна от -0.96% за последния час, -25.57% за 24 часа и -61.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bull Pepe (BULLPEPE)

Пазарна капитализация $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bull Pepe е $ 11.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BULLPEPE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.51K.