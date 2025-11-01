Информация за цената за BULBUL2DAO (BULBUL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005805 $ 0.00005805 $ 0.00005805 24-часов нисък $ 0.00005831 $ 0.00005831 $ 0.00005831 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005805$ 0.00005805 $ 0.00005805 24-часов висок $ 0.00005831$ 0.00005831 $ 0.00005831 Рекорд за всички времена $ 0.00084307$ 0.00084307 $ 0.00084307 Най-ниска цена $ 0.00004083$ 0.00004083 $ 0.00004083 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.44% Промяна на цената (7д) +15.74% Промяна на цената (7д) +15.74%

Цената в реално време за BULBUL2DAO (BULBUL) е$0.00005805. През последните 24 часа BULBUL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005805 до най-висока стойност $ 0.00005831, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BULBUL е $ 0.00084307, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004083.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BULBUL има промяна от -- за последния час, -0.44% за 24 часа и +15.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BULBUL2DAO (BULBUL)

Пазарна капитализация $ 58.05K$ 58.05K $ 58.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 58.05K$ 58.05K $ 58.05K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BULBUL2DAO е $ 58.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BULBUL е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 58.05K.