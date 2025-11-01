БорсаDEX+
Цената в реално време на Built on Nothing днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BON в MEXC сега.

Повече за BON

BONценова информация

Какво представлява BON

Официален уебсайт на BON

Токеномика на BON

BON ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Built on Nothing Лого

Built on Nothing цена (BON)

Не се намира в списъка

1 BON към USD - цена в реално време:

$0.00017571
$0.00017571$0.00017571
+1.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Built on Nothing (BON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:15:24 (UTC+8)

Информация за цената за Built on Nothing (BON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

+2.31%

+1.64%

+9.08%

+9.08%

Цената в реално време за Built on Nothing (BON) е--. През последните 24 часа BON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BON е $ 0.0019941, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BON има промяна от +2.31% за последния час, +1.64% за 24 часа и +9.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Built on Nothing (BON)

$ 148.22K
$ 148.22K$ 148.22K

--
----

$ 175.59K
$ 175.59K$ 175.59K

843.51M
843.51M 843.51M

999,320,481.906046
999,320,481.906046 999,320,481.906046

Текущата пазарна капитализация на Built on Nothing е $ 148.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BON е 843.51M, като общото предлагане е 999320481.906046. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 175.59K.

История на цените за Built on Nothing (BON) USD

През днешния ден промяната в цената на Built on Nothing към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Built on Nothing към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Built on Nothing към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Built on Nothing към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.64%
30 дни$ 0-37.47%
60 дни$ 0-51.15%
90 дни$ 0--

Какво е Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Built on Nothing (BON) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Built on Nothing (USD)

Колко ще струва Built on Nothing (BON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Built on Nothing (BON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Built on Nothing.

Проверете прогнозата за цената за Built on Nothing сега!

BON към местни валути

Токеномика на Built on Nothing (BON)

Разбирането на токеномиката на Built on Nothing (BON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BON сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Built on Nothing (BON)

Колко струва Built on Nothing (BON) днес?
Цената в реално време на BON в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BON към USD?
Текущата цена на BON към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Built on Nothing?
Пазарната капитализация за BON е $ 148.22K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BON?
Циркулиращото предлагане на BON е 843.51M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BON?
BON постигна ATH цена от 0.0019941 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BON?
BON достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BON е -- USD.
Ще се повиши ли BON тази година?
BON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:15:24 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Built on Nothing (BON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

