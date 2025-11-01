Информация за цената за Built on Nothing (BON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.31% Промяна на цената (1д) +1.64% Промяна на цената (7д) +9.08% Промяна на цената (7д) +9.08%

Цената в реално време за Built on Nothing (BON) е--. През последните 24 часа BON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BON е $ 0.0019941, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BON има промяна от +2.31% за последния час, +1.64% за 24 часа и +9.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Built on Nothing (BON)

Пазарна капитализация $ 148.22K$ 148.22K $ 148.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 175.59K$ 175.59K $ 175.59K Циркулиращо предлагане 843.51M 843.51M 843.51M Общо предлагане 999,320,481.906046 999,320,481.906046 999,320,481.906046

Текущата пазарна капитализация на Built on Nothing е $ 148.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BON е 843.51M, като общото предлагане е 999320481.906046. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 175.59K.