Токеномика на Bucket Token (BUT) Открийте ключова информация за Bucket Token (BUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Официален уебсайт: https://www.bucketprotocol.io/ Купете BUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bucket Token (BUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bucket Token (BUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Рекорд за всички времена: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00555249 $ 0.00555249 $ 0.00555249 Текуща цена: $ 0.00604821 $ 0.00604821 $ 0.00604821 Научете повече за цената на Bucket Token (BUT)

Токеномика на Bucket Token (BUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bucket Token (BUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUT, разгледайте цената в реално време на токените BUT!

Прогноза за цената за BUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUT? Нашата страница за прогноза за цената BUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!