Информация за цената за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.991103 $ 0.991103 $ 0.991103 24-часов нисък $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.991103$ 0.991103 $ 0.991103 24-часов висок $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Рекорд за всички времена $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Най-ниска цена $ 0.000978$ 0.000978 $ 0.000978 Промяна на цената (1ч) -0.15% Промяна на цената (1д) -0.14% Промяна на цената (7д) -0.25% Промяна на цената (7д) -0.25%

Цената в реално време за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) е$0.997034. През последните 24 часа BUCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.991103 до най-висока стойност $ 1.012, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUCK е $ 1.23, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000978.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUCK има промяна от -0.15% за последния час, -0.14% за 24 часа и -0.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Пазарна капитализация $ 38.21M$ 38.21M $ 38.21M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 38.21M$ 38.21M $ 38.21M Циркулиращо предлагане 38.27M 38.27M 38.27M Общо предлагане 38,267,090.60326446 38,267,090.60326446 38,267,090.60326446

Текущата пазарна капитализация на Bucket Protocol BUCK Stablecoin е $ 38.21M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUCK е 38.27M, като общото предлагане е 38267090.60326446. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.21M.