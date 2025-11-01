БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Bucket Protocol BUCK Stablecoin днес е 0.997034 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BUCK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BUCK в MEXC сега.Цената в реално време на Bucket Protocol BUCK Stablecoin днес е 0.997034 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BUCK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BUCK в MEXC сега.

Повече за BUCK

BUCKценова информация

Какво представлява BUCK

Бяла книга BUCK

Официален уебсайт на BUCK

Токеномика на BUCK

BUCK ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Лого

Bucket Protocol BUCK Stablecoin цена (BUCK)

Не се намира в списъка

1 BUCK към USD - цена в реално време:

$0.998554
$0.998554$0.998554
+0.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:41:21 (UTC+8)

Информация за цената за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.991103
$ 0.991103$ 0.991103
24-часов нисък
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24-часов висок

$ 0.991103
$ 0.991103$ 0.991103

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0.000978
$ 0.000978$ 0.000978

-0.15%

-0.14%

-0.25%

-0.25%

Цената в реално време за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) е$0.997034. През последните 24 часа BUCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.991103 до най-висока стойност $ 1.012, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUCK е $ 1.23, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000978.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUCK има промяна от -0.15% за последния час, -0.14% за 24 часа и -0.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 38.21M
$ 38.21M$ 38.21M

--
----

$ 38.21M
$ 38.21M$ 38.21M

38.27M
38.27M 38.27M

38,267,090.60326446
38,267,090.60326446 38,267,090.60326446

Текущата пазарна капитализация на Bucket Protocol BUCK Stablecoin е $ 38.21M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUCK е 38.27M, като общото предлагане е 38267090.60326446. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.21M.

История на цените за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) USD

През днешния ден промяната в цената на Bucket Protocol BUCK Stablecoin към USD беше $ -0.0014779395080351.
През последните 30 дни промяната в цената на Bucket Protocol BUCK Stablecoin към USD беше $ -0.0004488647.
През последните 60 дни промяната в цената на Bucket Protocol BUCK Stablecoin към USD беше $ +0.0014425087.
През последните 90 дни промяната в цената на Bucket Protocol BUCK Stablecoin към USD беше $ -0.0016165706824991.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0014779395080351-0.14%
30 дни$ -0.0004488647-0.04%
60 дни$ +0.0014425087+0.14%
90 дни$ -0.0016165706824991-0.16%

Какво е Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

Колко ще струва Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Проверете прогнозата за цената за Bucket Protocol BUCK Stablecoin сега!

BUCK към местни валути

Токеномика на Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Разбирането на токеномиката на Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BUCK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Колко струва Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) днес?
Цената в реално време на BUCK в USD е 0.997034 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BUCK към USD?
Текущата цена на BUCK към USD е $ 0.997034. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Пазарната капитализация за BUCK е $ 38.21M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BUCK?
Циркулиращото предлагане на BUCK е 38.27M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BUCK?
BUCK постигна ATH цена от 1.23 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BUCK?
BUCK достигна ATL цена от 0.000978 USD.
Какъв е обемът на търговията на BUCK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BUCK е -- USD.
Ще се повиши ли BUCK тази година?
BUCK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BUCK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:41:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,565.02
$109,565.02$109,565.02

-0.59%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.61
$3,859.61$3,859.61

-0.03%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02791
$0.02791$0.02791

-13.26%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.01
$186.01$186.01

-1.14%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.61
$3,859.61$3,859.61

-0.03%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,565.02
$109,565.02$109,565.02

-0.59%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.01
$186.01$186.01

-1.14%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5207
$2.5207$2.5207

-0.13%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.41
$1,081.41$1,081.41

-0.27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000706
$0.0000706$0.0000706

+41.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09490
$0.09490$0.09490

+849.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000556
$0.000556$0.000556

+178.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00031
$0.00031$0.00031

+72.22%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000104
$0.00000104$0.00000104

+62.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%