Информация за цената за Buckazoids (BUCKAZOIDS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00043694 $ 0.00043694 $ 0.00043694 24-часов нисък $ 0.00046279 $ 0.00046279 $ 0.00046279 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00043694$ 0.00043694 $ 0.00043694 24-часов висок $ 0.00046279$ 0.00046279 $ 0.00046279 Рекорд за всички времена $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Най-ниска цена $ 0.00043201$ 0.00043201 $ 0.00043201 Промяна на цената (1ч) +1.13% Промяна на цената (1д) -0.93% Промяна на цената (7д) -15.08% Промяна на цената (7д) -15.08%

Цената в реално време за Buckazoids (BUCKAZOIDS) е$0.00044873. През последните 24 часа BUCKAZOIDS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00043694 до най-висока стойност $ 0.00046279, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUCKAZOIDS е $ 0.00492629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00043201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUCKAZOIDS има промяна от +1.13% за последния час, -0.93% за 24 часа и -15.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Пазарна капитализация $ 448.73K$ 448.73K $ 448.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 448.73K$ 448.73K $ 448.73K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Buckazoids е $ 448.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUCKAZOIDS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 448.73K.