Токеномика на BUBBLES (BUBBLES) Открийте ключова информация за BUBBLES (BUBBLES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BUBBLES (BUBBLES) Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Официален уебсайт: https://bubblesbean.xyz/ Купете BUBBLES сега!

Токеномика и анализ на цената за BUBBLES (BUBBLES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BUBBLES (BUBBLES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Рекорд за всички времена: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00182807 $ 0.00182807 $ 0.00182807 Текуща цена: $ 0.00191431 $ 0.00191431 $ 0.00191431 Научете повече за цената на BUBBLES (BUBBLES)

Токеномика на BUBBLES (BUBBLES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BUBBLES (BUBBLES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUBBLES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUBBLES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUBBLES, разгледайте цената в реално време на токените BUBBLES!

Прогноза за цената за BUBBLES Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUBBLES? Нашата страница за прогноза за цената BUBBLES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUBBLES сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!