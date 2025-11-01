Информация за цената за Bubblebid (BBB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00051074 $ 0.00051074 $ 0.00051074 24-часов нисък $ 0.00053863 $ 0.00053863 $ 0.00053863 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00051074$ 0.00051074 $ 0.00051074 24-часов висок $ 0.00053863$ 0.00053863 $ 0.00053863 Рекорд за всички времена $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Най-ниска цена $ 0.0004284$ 0.0004284 $ 0.0004284 Промяна на цената (1ч) -0.49% Промяна на цената (1д) +4.42% Промяна на цената (7д) -3.34% Промяна на цената (7д) -3.34%

Цената в реално време за Bubblebid (BBB) е$0.00053329. През последните 24 часа BBB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00051074 до най-висока стойност $ 0.00053863, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BBB е $ 0.01369516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0004284.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BBB има промяна от -0.49% за последния час, +4.42% за 24 часа и -3.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bubblebid (BBB)

Пазарна капитализация $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bubblebid е $ 11.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BBB е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.20K.