Информация за BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Официален уебсайт: https://www.1-b.tc/ Купете BTCST сега!

Токеномика и анализ на цената за BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BTC Standard Hashrate Token (BTCST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 192.70K $ 192.70K $ 192.70K Общо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 396.64K $ 396.64K $ 396.64K Рекорд за всички времена: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Текуща цена: $ 0.02644256 $ 0.02644256 $ 0.02644256 Научете повече за цената на BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Токеномика на BTC Standard Hashrate Token (BTCST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BTC Standard Hashrate Token (BTCST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCST, разгледайте цената в реално време на токените BTCST!

