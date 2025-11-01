Информация за цената за BTC Bull Token (BTCBULL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00771476 $ 0.00771476 $ 0.00771476 24-часов нисък $ 0.00771476 $ 0.00771476 $ 0.00771476 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00771476$ 0.00771476 $ 0.00771476 24-часов висок $ 0.00771476$ 0.00771476 $ 0.00771476 Рекорд за всички времена $ 0.241602$ 0.241602 $ 0.241602 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +0.93% Промяна на цената (7д) +0.93%

Цената в реално време за BTC Bull Token (BTCBULL) е$0.00771476. През последните 24 часа BTCBULL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00771476 до най-висока стойност $ 0.00771476, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCBULL е $ 0.241602, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTCBULL има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BTC Bull Token (BTCBULL)

Пазарна капитализация $ 771.48K$ 771.48K $ 771.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 771.48K$ 771.48K $ 771.48K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BTC Bull Token е $ 771.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCBULL е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 771.48K.