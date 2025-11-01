БорсаDEX+
Цената в реално време на BTC Bull Token днес е 0.00771476 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BTCBULL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BTCBULL в MEXC сега.

BTC Bull Token цена (BTCBULL)

$0.00771476
BTC Bull Token (BTCBULL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:03:29 (UTC+8)

Информация за цената за BTC Bull Token (BTCBULL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00771476
24-часов нисък
$ 0.00771476
24-часов висок

$ 0.00771476
$ 0.00771476
$ 0.241602
$ 0
0.00%

+0.93%

+0.93%

Цената в реално време за BTC Bull Token (BTCBULL) е$0.00771476. През последните 24 часа BTCBULL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00771476 до най-висока стойност $ 0.00771476, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCBULL е $ 0.241602, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTCBULL има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BTC Bull Token (BTCBULL)

$ 771.48K
--
$ 771.48K
100.00M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на BTC Bull Token е $ 771.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCBULL е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 771.48K.

История на цените за BTC Bull Token (BTCBULL) USD

През днешния ден промяната в цената на BTC Bull Token към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на BTC Bull Token към USD беше $ +0.5295566886.
През последните 60 дни промяната в цената на BTC Bull Token към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BTC Bull Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ +0.5295566886+6,864.20%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е BTC Bull Token (BTCBULL)

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BTC Bull Token (BTCBULL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BTC Bull Token (USD)

Колко ще струва BTC Bull Token (BTCBULL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BTC Bull Token (BTCBULL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BTC Bull Token.

Проверете прогнозата за цената за BTC Bull Token сега!

BTCBULL към местни валути

Токеномика на BTC Bull Token (BTCBULL)

Разбирането на токеномиката на BTC Bull Token (BTCBULL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BTCBULL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BTC Bull Token (BTCBULL)

Колко струва BTC Bull Token (BTCBULL) днес?
Цената в реално време на BTCBULL в USD е 0.00771476 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BTCBULL към USD?
Текущата цена на BTCBULL към USD е $ 0.00771476. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BTC Bull Token?
Пазарната капитализация за BTCBULL е $ 771.48K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BTCBULL?
Циркулиращото предлагане на BTCBULL е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BTCBULL?
BTCBULL постигна ATH цена от 0.241602 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BTCBULL?
BTCBULL достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BTCBULL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BTCBULL е -- USD.
Ще се повиши ли BTCBULL тази година?
BTCBULL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BTCBULL за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за BTC Bull Token (BTCBULL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

