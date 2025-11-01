Информация за цената за bruv (BRUV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) -1.68% Промяна на цената (7д) -10.29% Промяна на цената (7д) -10.29%

Цената в реално време за bruv (BRUV) е--. През последните 24 часа BRUV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRUV е $ 0.00438679, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRUV има промяна от -0.53% за последния час, -1.68% за 24 часа и -10.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за bruv (BRUV)

Пазарна капитализация $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Циркулиращо предлагане 999.29M 999.29M 999.29M Общо предлагане 999,285,712.745391 999,285,712.745391 999,285,712.745391

Текущата пазарна капитализация на bruv е $ 21.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRUV е 999.29M, като общото предлагане е 999285712.745391. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.18K.