Информация за Brume (BRUME) Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Официален уебсайт: https://brume.money

Токеномика и анализ на цената за Brume (BRUME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Brume (BRUME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 134.21K $ 134.21K $ 134.21K Общо предлагане: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Циркулиращо предлагане: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.21K $ 134.21K $ 134.21K Рекорд за всички времена: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Текуща цена: $ 0.04870051 $ 0.04870051 $ 0.04870051 Научете повече за цената на Brume (BRUME)

Токеномика на Brume (BRUME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Brume (BRUME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRUME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRUME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRUME, разгледайте цената в реално време на токените BRUME!

