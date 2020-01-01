Токеномика на Bruh (BRUH)
Информация за Bruh (BRUH)
Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."
Токеномика и анализ на цената за Bruh (BRUH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bruh (BRUH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Bruh (BRUH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bruh (BRUH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BRUH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BRUH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRUH, разгледайте цената в реално време на токените BRUH!
Прогноза за цената за BRUH
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRUH? Нашата страница за прогноза за цената BRUH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.