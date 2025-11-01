Информация за цената за Browsr AI (BRWS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Най-ниска цена $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Browsr AI (BRWS) е$0.00352982. През последните 24 часа BRWS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRWS е $ 0.04742989, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00327585.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRWS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Browsr AI (BRWS)

Пазарна капитализация $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Циркулиращо предлагане 5.07M 5.07M 5.07M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Browsr AI е $ 17.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRWS е 5.07M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.30K.