БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Browsr AI днес е 0.00352982 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BRWS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BRWS в MEXC сега.Цената в реално време на Browsr AI днес е 0.00352982 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BRWS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BRWS в MEXC сега.

Повече за BRWS

BRWSценова информация

Какво представлява BRWS

Бяла книга BRWS

Официален уебсайт на BRWS

Токеномика на BRWS

BRWS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Browsr AI Лого

Browsr AI цена (BRWS)

Не се намира в списъка

1 BRWS към USD - цена в реално време:

$0.00352982
$0.00352982$0.00352982
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Browsr AI (BRWS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:03:27 (UTC+8)

Информация за цената за Browsr AI (BRWS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04742989
$ 0.04742989$ 0.04742989

$ 0.00327585
$ 0.00327585$ 0.00327585

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Browsr AI (BRWS) е$0.00352982. През последните 24 часа BRWS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRWS е $ 0.04742989, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00327585.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRWS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Browsr AI (BRWS)

$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K

--
----

$ 35.30K
$ 35.30K$ 35.30K

5.07M
5.07M 5.07M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Browsr AI е $ 17.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRWS е 5.07M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.30K.

История на цените за Browsr AI (BRWS) USD

През днешния ден промяната в цената на Browsr AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Browsr AI към USD беше $ -0.0001115409.
През последните 60 дни промяната в цената на Browsr AI към USD беше $ -0.0004265441.
През последните 90 дни промяната в цената на Browsr AI към USD беше $ -0.010919957885888587.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0001115409-3.15%
60 дни$ -0.0004265441-12.08%
90 дни$ -0.010919957885888587-75.57%

Какво е Browsr AI (BRWS)

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Browsr AI (USD)

Колко ще струва Browsr AI (BRWS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Browsr AI (BRWS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Browsr AI.

Проверете прогнозата за цената за Browsr AI сега!

BRWS към местни валути

Токеномика на Browsr AI (BRWS)

Разбирането на токеномиката на Browsr AI (BRWS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BRWS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Browsr AI (BRWS)

Колко струва Browsr AI (BRWS) днес?
Цената в реално време на BRWS в USD е 0.00352982 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BRWS към USD?
Текущата цена на BRWS към USD е $ 0.00352982. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Browsr AI?
Пазарната капитализация за BRWS е $ 17.88K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BRWS?
Циркулиращото предлагане на BRWS е 5.07M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BRWS?
BRWS постигна ATH цена от 0.04742989 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BRWS?
BRWS достигна ATL цена от 0.00327585 USD.
Какъв е обемът на търговията на BRWS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BRWS е -- USD.
Ще се повиши ли BRWS тази година?
BRWS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BRWS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:03:27 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Browsr AI (BRWS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,574.87
$109,574.87$109,574.87

-0.58%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.32
$3,864.32$3,864.32

+0.08%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02868
$0.02868$0.02868

-10.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.60
$187.60$187.60

-0.29%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.32
$3,864.32$3,864.32

+0.08%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,574.87
$109,574.87$109,574.87

-0.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.60
$187.60$187.60

-0.29%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5186
$2.5186$2.5186

-0.21%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.86
$1,087.86$1,087.86

+0.32%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.10074
$0.10074$0.10074

+907.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000493
$0.000493$0.000493

+146.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000132
$0.00000132$0.00000132

+106.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8043
$0.8043$0.8043

+56.26%

Port3 Network Лого

Port3 Network

PORT3

$0.05432
$0.05432$0.05432

+40.98%