24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -2.39% Промяна на цената (7д) +11.06% Промяна на цената (7д) +11.06%

Цената в реално време за Brotherhood (BOG) е--. През последните 24 часа BOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOG е $ 0.00474994, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOG има промяна от -- за последния час, -2.39% за 24 часа и +11.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна капитализация $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Текущата пазарна капитализация на Brotherhood е $ 13.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOG е 1000.00M, като общото предлагане е 999999999.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.28K.