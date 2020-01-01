Токеномика на BROKIE AI ($BROKIE) Открийте ключова информация за BROKIE AI ($BROKIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BROKIE AI ($BROKIE) The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Официален уебсайт: https://www.brokie.club/ Купете $BROKIE сега!

Токеномика и анализ на цената за BROKIE AI ($BROKIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BROKIE AI ($BROKIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.50K $ 10.50K $ 10.50K Общо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Циркулиращо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.50K $ 10.50K $ 10.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BROKIE AI ($BROKIE)

Токеномика на BROKIE AI ($BROKIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BROKIE AI ($BROKIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BROKIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BROKIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BROKIE, разгледайте цената в реално време на токените $BROKIE!

Прогноза за цената за $BROKIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BROKIE? Нашата страница за прогноза за цената $BROKIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $BROKIE сега!

