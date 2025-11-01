Информация за цената за Broadcom xStock (AVGOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 365.06 $ 365.06 $ 365.06 24-часов нисък $ 379.84 $ 379.84 $ 379.84 24-часов висок 24-часов нисък $ 365.06$ 365.06 $ 365.06 24-часов висок $ 379.84$ 379.84 $ 379.84 Рекорд за всички времена $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Най-ниска цена $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) -1.00% Промяна на цената (7д) +4.55% Промяна на цената (7д) +4.55%

Цената в реално време за Broadcom xStock (AVGOX) е$371.03. През последните 24 часа AVGOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 365.06 до най-висока стойност $ 379.84, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AVGOX е $ 389.47, а най-ниската цена за всички времена е $ 282.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AVGOX има промяна от +0.37% за последния час, -1.00% за 24 часа и +4.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Broadcom xStock (AVGOX)

Пазарна капитализация $ 890.45K$ 890.45K $ 890.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Циркулиращо предлагане 2.40K 2.40K 2.40K Общо предлагане 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Текущата пазарна капитализация на Broadcom xStock е $ 890.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AVGOX е 2.40K, като общото предлагане е 23721.79129508. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.80M.