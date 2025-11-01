Информация за цената за BRO on BASE (BRO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.36% Промяна на цената (7д) -16.05% Промяна на цената (7д) -16.05%

Цената в реално време за BRO on BASE (BRO) е--. През последните 24 часа BRO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRO има промяна от -- за последния час, +1.36% за 24 часа и -16.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BRO on BASE (BRO)

Пазарна капитализация $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Циркулиращо предлагане 900.07M 900.07M 900.07M Общо предлагане 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

Текущата пазарна капитализация на BRO on BASE е $ 14.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRO е 900.07M, като общото предлагане е 984032153.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.37K.