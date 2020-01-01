Токеномика на Bro if I held (IF) Открийте ключова информация за Bro if I held (IF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bro if I held (IF) "Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much. Официален уебсайт: https://ifonsolana.com Купете IF сега!

Токеномика и анализ на цената за Bro if I held (IF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bro if I held (IF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.05K $ 24.05K $ 24.05K Общо предлагане: $ 997.14M $ 997.14M $ 997.14M Циркулиращо предлагане: $ 997.14M $ 997.14M $ 997.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.05K $ 24.05K $ 24.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00130147 $ 0.00130147 $ 0.00130147 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bro if I held (IF)

Токеномика на Bro if I held (IF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bro if I held (IF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IF, разгледайте цената в реално време на токените IF!

Прогноза за цената за IF Искате ли да знаете какъв път може да поеме IF? Нашата страница за прогноза за цената IF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!