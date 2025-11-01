Информация за цената за Bro (BRO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02086315$ 0.02086315 $ 0.02086315 Най-ниска цена $ 0.00000353$ 0.00000353 $ 0.00000353 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.57% Промяна на цената (7д) -0.57%

Цената в реално време за Bro (BRO) е$0.00000556. През последните 24 часа BRO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRO е $ 0.02086315, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000353.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bro (BRO)

Пазарна капитализация $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bro е $ 5.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.56K.