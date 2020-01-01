Токеномика на Bright Union (BRIGHT) Открийте ключова информация за Bright Union (BRIGHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bright Union (BRIGHT) Bright Union is a crypto coverage ("insurance") aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. "We make risk markets work" through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Официален уебсайт: https://brightunion.io/

Токеномика и анализ на цената за Bright Union (BRIGHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bright Union (BRIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.66K Общо предлагане: $ 110.00M Циркулиращо предлагане: $ 24.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 244.60K Рекорд за всички времена: $ 0.721301 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00142523 Текуща цена: $ 0.00222367

Токеномика на Bright Union (BRIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bright Union (BRIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRIGHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRIGHT, разгледайте цената в реално време на токените BRIGHT!

Прогноза за цената за BRIGHT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRIGHT? Нашата страница за прогноза за цената BRIGHT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

