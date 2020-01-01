Токеномика на BRICS Chain (BRICS) Открийте ключова информация за BRICS Chain (BRICS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRICS Chain (BRICS) BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency. Официален уебсайт: https://bricschain.org/ Бяла книга: https://wallet.bricschain.org/white-paper Купете BRICS сега!

Токеномика и анализ на цената за BRICS Chain (BRICS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRICS Chain (BRICS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.99B $ 20.99B $ 20.99B Рекорд за всички времена: $ 316.56 $ 316.56 $ 316.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.67675 $ 0.67675 $ 0.67675 Текуща цена: $ 20.99 $ 20.99 $ 20.99 Научете повече за цената на BRICS Chain (BRICS)

Токеномика на BRICS Chain (BRICS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRICS Chain (BRICS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRICS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRICS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRICS, разгледайте цената в реално време на токените BRICS!

