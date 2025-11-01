Информация за цената за Brewski (BREWSKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +3.45% Промяна на цената (7д) -8.04% Промяна на цената (7д) -8.04%

Цената в реално време за Brewski (BREWSKI) е--. През последните 24 часа BREWSKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BREWSKI е $ 0.00277218, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BREWSKI има промяна от -1.10% за последния час, +3.45% за 24 часа и -8.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Brewski (BREWSKI)

Пазарна капитализация $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Циркулиращо предлагане 998.85M 998.85M 998.85M Общо предлагане 998,851,496.025017 998,851,496.025017 998,851,496.025017

Текущата пазарна капитализация на Brewski е $ 18.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BREWSKI е 998.85M, като общото предлагане е 998851496.025017. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.00K.