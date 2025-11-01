Информация за цената за Brettwu (BRETTWU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.71% Промяна на цената (1д) +4.61% Промяна на цената (7д) -9.80% Промяна на цената (7д) -9.80%

Цената в реално време за Brettwu (BRETTWU) е--. През последните 24 часа BRETTWU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRETTWU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRETTWU има промяна от +0.71% за последния час, +4.61% за 24 часа и -9.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Brettwu (BRETTWU)

Пазарна капитализация $ 198.19K$ 198.19K $ 198.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 198.19K$ 198.19K $ 198.19K Циркулиращо предлагане 413.57T 413.57T 413.57T Общо предлагане 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Текущата пазарна капитализация на Brettwu е $ 198.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRETTWU е 413.57T, като общото предлагане е 413570833756849.44. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 198.19K.