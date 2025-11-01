БорсаDEX+
Цената в реално време на Brettwu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BRETTWU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BRETTWU в MEXC сега.

Повече за BRETTWU

BRETTWUценова информация

Какво представлява BRETTWU

Официален уебсайт на BRETTWU

Токеномика на BRETTWU

BRETTWU ценова прогноза

Brettwu Лого

Brettwu цена (BRETTWU)

Не се намира в списъка

1 BRETTWU към USD - цена в реално време:

--
----
+4.50%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Brettwu (BRETTWU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:15:06 (UTC+8)

Информация за цената за Brettwu (BRETTWU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

+4.61%

-9.80%

-9.80%

Цената в реално време за Brettwu (BRETTWU) е--. През последните 24 часа BRETTWU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRETTWU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRETTWU има промяна от +0.71% за последния час, +4.61% за 24 часа и -9.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Brettwu (BRETTWU)

$ 198.19K
$ 198.19K$ 198.19K

--
----

$ 198.19K
$ 198.19K$ 198.19K

413.57T
413.57T 413.57T

413,570,833,756,849.44
413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Текущата пазарна капитализация на Brettwu е $ 198.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRETTWU е 413.57T, като общото предлагане е 413570833756849.44. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 198.19K.

История на цените за Brettwu (BRETTWU) USD

През днешния ден промяната в цената на Brettwu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Brettwu към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Brettwu към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Brettwu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.61%
30 дни$ 0-31.15%
60 дни$ 0-56.26%
90 дни$ 0--

Какво е Brettwu (BRETTWU)

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Brettwu (BRETTWU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Brettwu (USD)

Колко ще струва Brettwu (BRETTWU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Brettwu (BRETTWU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Brettwu.

Проверете прогнозата за цената за Brettwu сега!

BRETTWU към местни валути

Токеномика на Brettwu (BRETTWU)

Разбирането на токеномиката на Brettwu (BRETTWU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BRETTWU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Brettwu (BRETTWU)

Колко струва Brettwu (BRETTWU) днес?
Цената в реално време на BRETTWU в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BRETTWU към USD?
Текущата цена на BRETTWU към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Brettwu?
Пазарната капитализация за BRETTWU е $ 198.19K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BRETTWU?
Циркулиращото предлагане на BRETTWU е 413.57T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BRETTWU?
BRETTWU постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BRETTWU?
BRETTWU достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BRETTWU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BRETTWU е -- USD.
Ще се повиши ли BRETTWU тази година?
BRETTWU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BRETTWU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:15:06 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Brettwu (BRETTWU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

