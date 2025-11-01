Информация за цената за Breaking Bread (BRBR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003592 $ 0.00003592 $ 0.00003592 24-часов нисък $ 0.00004838 $ 0.00004838 $ 0.00004838 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003592$ 0.00003592 $ 0.00003592 24-часов висок $ 0.00004838$ 0.00004838 $ 0.00004838 Рекорд за всички времена $ 0.00035676$ 0.00035676 $ 0.00035676 Най-ниска цена $ 0.00003592$ 0.00003592 $ 0.00003592 Промяна на цената (1ч) +1.50% Промяна на цената (1д) -22.82% Промяна на цената (7д) -57.75% Промяна на цената (7д) -57.75%

Цената в реално време за Breaking Bread (BRBR) е$0.00003683. През последните 24 часа BRBR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003592 до най-висока стойност $ 0.00004838, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRBR е $ 0.00035676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003592.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRBR има промяна от +1.50% за последния час, -22.82% за 24 часа и -57.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Breaking Bread (BRBR)

Пазарна капитализация $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Текущата пазарна капитализация на Breaking Bread е $ 36.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRBR е 999.95M, като общото предлагане е 999953274.114448. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.83K.