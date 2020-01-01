Токеномика на BreakBot (BREAK) Открийте ключова информация за BreakBot (BREAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.

Токеномика и анализ на цената за BreakBot (BREAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BreakBot (BREAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.65K $ 13.65K $ 13.65K Общо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Рекорд за всички времена: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0

Токеномика на BreakBot (BREAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BreakBot (BREAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BREAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BREAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BREAK, разгледайте цената в реално време на токените BREAK!

