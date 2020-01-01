Токеномика на BRAZILIAN MIKU (MIKU) Открийте ключова информация за BRAZILIAN MIKU (MIKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRAZILIAN MIKU (MIKU) In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Официален уебсайт: https://brazilianmiku.fun Купете MIKU сега!

Токеномика и анализ на цената за BRAZILIAN MIKU (MIKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRAZILIAN MIKU (MIKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.05K $ 18.05K $ 18.05K Общо предлагане: $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M Циркулиращо предлагане: $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.05K $ 18.05K $ 18.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BRAZILIAN MIKU (MIKU)

Токеномика на BRAZILIAN MIKU (MIKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRAZILIAN MIKU (MIKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIKU, разгледайте цената в реално време на токените MIKU!

