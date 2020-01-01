Токеномика на BRAZA by Virtuals (BRAZA) Открийте ключова информация за BRAZA by Virtuals (BRAZA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRAZA by Virtuals (BRAZA) Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Официален уебсайт: https://braza.ai/ Купете BRAZA сега!

Токеномика и анализ на цената за BRAZA by Virtuals (BRAZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRAZA by Virtuals (BRAZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.24K $ 48.24K $ 48.24K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.24K $ 48.24K $ 48.24K Рекорд за всички времена: $ 0.00238761 $ 0.00238761 $ 0.00238761 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Токеномика на BRAZA by Virtuals (BRAZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRAZA by Virtuals (BRAZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRAZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRAZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRAZA, разгледайте цената в реално време на токените BRAZA!

