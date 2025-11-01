Информация за цената за Brainrot Research (BRNRT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +5.69% Промяна на цената (7д) -33.99% Промяна на цената (7д) -33.99%

Цената в реално време за Brainrot Research (BRNRT) е--. През последните 24 часа BRNRT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRNRT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRNRT има промяна от +0.68% за последния час, +5.69% за 24 часа и -33.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Brainrot Research (BRNRT)

Пазарна капитализация $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K Циркулиращо предлагане 999.74M 999.74M 999.74M Общо предлагане 999,743,703.2340821 999,743,703.2340821 999,743,703.2340821

Текущата пазарна капитализация на Brainrot Research е $ 21.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRNRT е 999.74M, като общото предлагане е 999743703.2340821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.96K.