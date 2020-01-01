Токеномика на Brain Frog (BRAIN) Открийте ключова информация за Brain Frog (BRAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Brain Frog (BRAIN) Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community. Официален уебсайт: https://brain-frog.io/ Купете BRAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Brain Frog (BRAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Brain Frog (BRAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.14K $ 31.14K $ 31.14K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.14K $ 31.14K $ 31.14K Рекорд за всички времена: $ 0.322994 $ 0.322994 $ 0.322994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00311411 $ 0.00311411 $ 0.00311411 Научете повече за цената на Brain Frog (BRAIN)

Токеномика на Brain Frog (BRAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Brain Frog (BRAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRAIN, разгледайте цената в реално време на токените BRAIN!

Прогноза за цената за BRAIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRAIN? Нашата страница за прогноза за цената BRAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRAIN сега!

