Информация за цената за Brain (SN90) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.666725 $ 0.666725 $ 0.666725 24-часов нисък $ 0.835722 $ 0.835722 $ 0.835722 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.666725$ 0.666725 $ 0.666725 24-часов висок $ 0.835722$ 0.835722 $ 0.835722 Рекорд за всички времена $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Най-ниска цена $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Промяна на цената (1ч) +0.05% Промяна на цената (1д) +22.52% Промяна на цената (7д) +12.68% Промяна на цената (7д) +12.68%

Цената в реално време за Brain (SN90) е$0.81687. През последните 24 часа SN90 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.666725 до най-висока стойност $ 0.835722, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN90 е $ 0.952517, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.316266.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN90 има промяна от +0.05% за последния час, +22.52% за 24 часа и +12.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Brain (SN90)

Пазарна капитализация $ 447.17K$ 447.17K $ 447.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 447.17K$ 447.17K $ 447.17K Циркулиращо предлагане 549.68K 549.68K 549.68K Общо предлагане 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Текущата пазарна капитализация на Brain е $ 447.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN90 е 549.68K, като общото предлагане е 549680.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 447.17K.