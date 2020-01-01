Токеномика на Brad (BRAD) Открийте ключова информация за Brad (BRAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Brad (BRAD) Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation Официален уебсайт: https://bradtoken.com/ Купете BRAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Brad (BRAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Brad (BRAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 551.91K $ 551.91K $ 551.91K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 551.91K $ 551.91K $ 551.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00154462 $ 0.00154462 $ 0.00154462 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00055191 $ 0.00055191 $ 0.00055191 Научете повече за цената на Brad (BRAD)

Токеномика на Brad (BRAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Brad (BRAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRAD, разгледайте цената в реално време на токените BRAD!

