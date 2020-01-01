Токеномика на Boysclub on Sui (BOYSS) Открийте ключова информация за Boysclub on Sui (BOYSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boysclub on Sui (BOYSS) We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Официален уебсайт: https://boysclubonsui.com/ Купете BOYSS сега!

Токеномика и анализ на цената за Boysclub on Sui (BOYSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boysclub on Sui (BOYSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.60K $ 15.60K $ 15.60K Общо предлагане: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Циркулиращо предлагане: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.60K $ 15.60K $ 15.60K Рекорд за всички времена: $ 0.0152777 $ 0.0152777 $ 0.0152777 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020798 $ 0.00020798 $ 0.00020798 Научете повече за цената на Boysclub on Sui (BOYSS)

Токеномика на Boysclub on Sui (BOYSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boysclub on Sui (BOYSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOYSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOYSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOYSS, разгледайте цената в реално време на токените BOYSS!

Прогноза за цената за BOYSS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOYSS? Нашата страница за прогноза за цената BOYSS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOYSS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!