We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boysclub on Sui (BOYSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Boysclub on Sui (BOYSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Boysclub on Sui (BOYSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BOYSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BOYSS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOYSS, разгледайте цената в реално време на токените BOYSS!
